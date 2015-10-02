«Урал» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

«Урал» и «Крылья Советов» немного неожиданно идут рядом с еврокубковой зоной турнирной таблицы Премьер-лиги. Сегодня эти команды сойдутся в очной дуэли в Екатеринбурге.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Крылья Советов». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!