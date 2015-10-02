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    • Васильев: «Был клуб, который предлагал за Марсьяля больше «МЮ»

    Васильев: «Был клуб, который предлагал за Марсьяля больше «МЮ»

    Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признался, что клуб мог выручить за своего нападающего Антони Марсьяля больше, чем за него заплатил "Манчестер Юнайтед".

    "Был один клуб, который предлагал за него больше "МЮ". Не могу назвать команду, но эта сумма была фиксированной и без бонусов, что еще лучше. И вообще этот клуб собирался отдать нам форварда в аренду до конца сезона. Но мы вынуждены были принять предложение "Юнайтед", на этом настоял Марсьяль", – приводит слова Васильева Sport Witness.

    Напомним, сумма трансфера с учетом бонусов составила 80 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 11:07
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