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    • Гендиректор «Уфы»: «Через два-три года хотим играть в еврокубках»

    Гендиректор «Уфы»: «Через два-три года хотим играть в еврокубках»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал бюджет команды и долгосрочные перспективы клуба.

    «Бюджет? Порядка миллиарда рублей. Это выше, чем в прошлом году, когда сумма составляла около 650 миллионов.

    План развития есть, и мы ему следуем. В частности, оказываем влияние на социальные процессы, которые происходят в регионе. Сегодня у нас около 800 детей занимается в футбольной школе, также ребята занимаются футболом и в муниципальных школах. Через некоторое время, надеюсь, доведем это число до трех тысяч. Главой республики поставлена задача идти в регионы – создавать филиалы в городах и районах. Это огромный потенциал! Надо его использовать.

    Что касается командных результатов, то хотелось через два-три года играть в еврокубках. Думаю, к тому времени мы получим опыт и будем ставить такие задачи», – заявил Газизов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2015 08:51
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    Комментарии (6)
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    -Полбу Хуембей-
    1443773108
    Сон рассказывает?
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    Батяня Дон
    1443773897
    Где????))) Да лишь бы в ФНЛ не свалились! Еврокубки!))) Смешно!
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    JustStop
    1443776422
    ФК Уфа - через годик - через два будем в кубках УЕФА
    Ответить
    Victor.mail.
    1443776649
    Вперёд Уфа, в ЛЧ!!!
    Ответить
    Нигелист
    1443786028
    Это будет в том случае, если Газпром, вместо Зенита и начнет финансировать Уфу ;-)
    Ответить
    ologreds
    1694997064
    numo444131
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