Мостовой: «Нужно и дальше выпускать Широкова и Попова вместе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что хавбеки красно-белых Роман Широков и Ивелин Попов способны к взаимодействию друг с другом на поле и оба должны попадать в стартовый состав.

«Последнее слово всегда за тренером. Сейчас все восхищаются игрой Попова, так как он получил больше свободы из-за отсутствия Широкова. Но при этом почему-то забывают, как эти футболисты нормально взаимодействовали, когда оба выходили на поле.

Не стоит торопиться с выводами. Сезон длинный, время покажет. Где-то Широков и Попов мешают друг другу, но ведь где-то и помогают. Хорошие, умные футболисты всегда могут понять друг друга на поле. Любая российская команда хотела бы иметь Широкова и Попова в своем составе.С другой стороны, если из «Зенита» убрать Халка, все развалится. А вот если кого-то из вышеупомянутых полузащитников «Спартака»– не думаю, что произойдет катастрофа.

Подытожу: нужно и дальше выпускать Широкова и Попова вместе. Но в каких-то матчах можно одного оставлять в запасе, чтобы экономить силы», – сказал Мостовой.