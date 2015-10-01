Кириченко: «Не было ощущения, что ЦСКА не удержит победу»

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился своими впечатлениями от победы армейцев в матче группового этапа Лиги чемпионов над голландским ПСВ со счетом (3:2).

«Не было ощущения, что ЦСКА не удержит победу. Думаю, что в перерыве Леонид Слуцкий говорил, что игра продолжается, памятуя о том, как ЦСКА сам оказался в такой ситуации, проигрывая в Саранске после первого тайма. Игра не заканчивается. Минутная расслабленность часто может стоить результата.

Благодаря победе над ПСВ выровнялась ситуация в группе. Изначально считал, что группа достаточно ровная. Если смотреть на имена, то «Манчестер Юнайтед» — фаворит. Но не могу сказать того же об их игре. В первом матче понравился «Вольфсбург». Но игра на игру не приходится. Борьба в этой группе будет вестись до последнего матча, учитывая, что у всех команд после второго тура по три очка.

Пенальти – это психология и лотерея. Удивительно, что Сейду Думбия не забил. Был уверен, что форвард реализует второй пенальти, но он допустил ошибку, ударив верхом. При счете (3:0) забивать гораздо легче, чем при минимальном преимуществе. Слуцкий неоднократно отмечал, что проблема с этим компонентом существует. ЦСКА играет в атакующий футбол, создает большое количество моментов, зарабатывает одиннадцатиметровые. Не забивать половину пенальти – большая роскошь. Кто должен бить пенальти в ЦСКА? Я бы доверил исполнение одиннадцатиметровых Сергею Игнашевичу. Он раньше бил пенальти, но уже давно не подходит к точке. У него крепкие нервы и поставленный удар», – отметил Кириченко.