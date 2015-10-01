Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кириченко: «Не было ощущения, что ЦСКА не удержит победу»

    Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился своими впечатлениями от победы армейцев в матче группового этапа Лиги чемпионов над голландским ПСВ со счетом (3:2).

    «Не было ощущения, что ЦСКА не удержит победу. Думаю, что в перерыве Леонид Слуцкий говорил, что игра продолжается, памятуя о том, как ЦСКА сам оказался в такой ситуации, проигрывая в Саранске после первого тайма. Игра не заканчивается. Минутная расслабленность часто может стоить результата.

    Благодаря победе над ПСВ выровнялась ситуация в группе. Изначально считал, что группа достаточно ровная. Если смотреть на имена, то «Манчестер Юнайтед» — фаворит. Но не могу сказать того же об их игре. В первом матче понравился «Вольфсбург». Но игра на игру не приходится. Борьба в этой группе будет вестись до последнего матча, учитывая, что у всех команд после второго тура по три очка.

    Пенальти – это психология и лотерея. Удивительно, что Сейду Думбия не забил. Был уверен, что форвард реализует второй пенальти, но он допустил ошибку, ударив верхом. При счете (3:0) забивать гораздо легче, чем при минимальном преимуществе. Слуцкий неоднократно отмечал, что проблема с этим компонентом существует. ЦСКА играет в атакующий футбол, создает большое количество моментов, зарабатывает одиннадцатиметровые. Не забивать половину пенальти – большая роскошь. Кто должен бить пенальти в ЦСКА? Я бы доверил исполнение одиннадцатиметровых Сергею Игнашевичу. Он раньше бил пенальти, но уже давно не подходит к точке. У него крепкие нервы и поставленный удар», – отметил Кириченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2015 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    RUSARM
    1443705278
    Это точно,надо Сереге Игнашевичу бить пенальти-у него удар что надо!!
    Ответить
    ologreds
    1694997069
    numo444057
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+