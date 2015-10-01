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    Шикунов: «Ростов» сыграет с «Зенитом» основным составом»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов проинформировал, что в клубе нет бойкота, и команда готовится к матчу следующего тура чемпионата России с «Зенитом» в штатном режиме.

    «Задолженности, конечно, есть. Мы этого не скрываем. Но сотрудники клуба выходят на работу. Никто не бойкотируют. Мы постоянно на связи с руководством области, они обещают помочь. Мы этот вопрос решим. Просто ситуация в стране сейчас непростая, вы же видите. Всем сейчас тяжело. С «Зенитом» сыграем основным составом», – сообщил Шикунов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2015 14:40
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Лыков
    1443703332
    Ростову по силам
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    андрей андреев
    1443703335
    Попросите у газпрома-народное достояние же)))))
    Ответить
    Витус Беринг
    1443704770
    Нет денег - играйте в КФК ! Задолбали уже, нищету плодить. А Мутко ещё хочет 18 клубов в РФПЛ.
    Ответить
    CSKA №1
    1443711301
    Ростов отдерет Зенитку по полной!!!
    Ответить
    taben
    1443712818
    Бомжей унизят. 100%
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    maygli
    1443774333
    Ребята! Давайте жить дружно! Богатый "Зенит" поможет "Ростову" решить финансовые проблемы, а "Ростов" поможет "Зениту" не проиграть. :-))
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    ologreds
    1694997069
    numo444053
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