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    • Шатов: «В чемпионате России иногда думаешь, что в любом случае должны обыграть соперника»

    Шатов: «В чемпионате России иногда думаешь, что в любом случае должны обыграть соперника»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился своими мыслями о том, почему у его команды лучше получается добиваться результата в Лиге чемпионов, чем в чемпионате России.

    «Это сложный вопрос. И если бы я знал точный ответ, то уже сейчас сказал бы вам, станем ли мы чемпионами, выйдем ли мы из группы в Лиге чемпионов и вообще до какой стадии пройдем в ЛЧ. Но все-таки я думаю, что это вопрос психологии. На матчи Лиги чемпионов никого настраивать не надо, все понимают, что это один из самых важных футбольных турниров мира. А в чемпионате России с не самыми сильными коллективами может не хватить мотивации и концентрации. Видимо, иногда все-таки сидит мысль, что мы в любом случае должны обыграть соперника, а на деле против нас многие бьются так, как будто это их последний шанс. Футболисты команд из середины таблицы всегда стараются доказать, что способны бороться с «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком». Но будем надеяться, что мы поправим свое турнирное положение. У нас впереди еще 20 туров, восемь очков не критическое отставание — отыгрывалось и больше. Вся борьба в чемпионате впереди», – сказал Шатов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.10.2015 14:00
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    Комментарии (3)
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    андрей андреев
    1443699239
    Продуете Ростову или ничья-сушите вёсла
    Ответить
    -Полбу Хуембей-
    1443706698
    Возомнили себя небожителями,а на самом деле обычная шелупонь.
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    ologreds
    1694997069
    numo444049
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