Шатов: «В чемпионате России иногда думаешь, что в любом случае должны обыграть соперника»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился своими мыслями о том, почему у его команды лучше получается добиваться результата в Лиге чемпионов, чем в чемпионате России.

«Это сложный вопрос. И если бы я знал точный ответ, то уже сейчас сказал бы вам, станем ли мы чемпионами, выйдем ли мы из группы в Лиге чемпионов и вообще до какой стадии пройдем в ЛЧ. Но все-таки я думаю, что это вопрос психологии. На матчи Лиги чемпионов никого настраивать не надо, все понимают, что это один из самых важных футбольных турниров мира. А в чемпионате России с не самыми сильными коллективами может не хватить мотивации и концентрации. Видимо, иногда все-таки сидит мысль, что мы в любом случае должны обыграть соперника, а на деле против нас многие бьются так, как будто это их последний шанс. Футболисты команд из середины таблицы всегда стараются доказать, что способны бороться с «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком». Но будем надеяться, что мы поправим свое турнирное положение. У нас впереди еще 20 туров, восемь очков не критическое отставание — отыгрывалось и больше. Вся борьба в чемпионате впереди», – сказал Шатов.