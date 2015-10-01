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    • Муса: «Тренер говорил не расслабляться, но в голове сидело преимущество в три мяча»

    Муса: «Тренер говорил не расслабляться, но в голове сидело преимущество в три мяча»

    Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса попытался найти причины неудачному второму тайму в исполнении армейцев в победном матче группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ (3:2).

    «Самый большой фактор — мотивация. После первого тайма мы вели в три мяча, и вышли немного расслабленными, недооценили ситуацию. Это сказалось на втором тайме. Тренер говорил, ни в коем случае не терять концентрацию, не расслабляться, играть на пределе. Но, думаю, когда вышли на второй тайм, в голове сидело преимущество (3:0). Мне кажется, мы немного расслабились. Это привело к тому, что соперник вернулся в игру и забил два гола», – рассказал Муса.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.10.2015 13:22
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    Комментарии (2)
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    88serega88
    1443712105
    ооооооооооо!!! с МЮ расслабтесь....все ржать будут!!! так нельзя!!!! я фан Зенита и я рад что вы выйграли, в еврокубках за всех!!!! но второй тайм это не знаю что!!!!
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    ologreds
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