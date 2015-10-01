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    Фердинанд: «Когда Роналду пришел в «МЮ», он был циркачом»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал успехи своего бывшего партнера по команде нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    «Когда он пришел в «Манчестер Юнайтед», он был циркачом, он хотел делать различные трюки с мячом, хотел показать, насколько он хорош. Затем, он задумался о том, что получается из всего этого в итоге.

    Чтобы быть лучшим в мире нужно забивать голы или помогать своим партнерам делать это, оказывать влияние на игру. Он заставил себя стать таким парнем. Он неустанно сезон за сезоном поднимал для себя планку. Это и есть величие», – отметил Фердинанд.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2015 12:43
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