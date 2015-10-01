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    Гинер: «ЦСКА показал высокий уровень российского футбола»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (3:2) признался, что переживал за свою команду до финального свистка. Напомним, что после первого тайма ЦСКА выигрывал со счетом 3:0.

    «Против ПСВ наша команда сыграла очень хорошо. Я считаю, она показала высокий уровень российского футбола. Где-то, конечно, обидно, что мы пропустили два мяча. Но самое главное – мы смогли победить. Лично для меня нет никакой разницы, какой счет по ходу игры – 3:0, 5:0 или 3:2. Я всегда нервничаю и валидол принимаю исправно.

    Большое количество важных матчей, проходящих подряд, не влияет на команду негативно. Если ЦСКА хочет быть европейским топ-клубом, то нужно привыкать играть в таком режиме», – сказал Гинер.

    Источник: ТАСС

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    01.10.2015 07:47
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    Комментарии (5)
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    necuk
    1443682599
    конечно валидол он там пьет за победу то деньги в ЛЧ дают при 3:2 почуял как бабосики уплыть могут из кармана
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    sir_Alex
    1443682797
    Но только в первом тайме!
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    Витус Беринг
    1443690145
    Надо теперь МЮ наклонять !!!
    Ответить
    BorisoW
    1443695539
    Муса и Думбия это российский футбол?Большинство рос.клубов показывают высокий уровень Африканского Футбола.Причём здесь Россия?....
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    ologreds
    1694997071
    numo444015
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