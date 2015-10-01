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    Роналду: «Мой рекорд – повод для гордости»

    Нападающий «Реала« Криштиану Роналду счастлив, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме« (2:0) ему покорилась рекордная планка в 500 голов за карьеру.

    «Я очень счастлив. Хочу поблагодарить своих партнеров, которые помогли установить мне этот рекорд. Я выступаю в лучшем клубе мира и этот рекорд – действительно является поводом для гордости», – сказал Роналду.

    Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 753 матча за сборную и клубы. Роналду забил пять мячей в 31 игре за «Спортинг», 118 мячей в 292 играх за «Манчестер Юнайтед», 55 мячей в 122 матчах за сборную Португалии и 322 гола в 307 встречах за «Реал».

    Также после гола «Мальме» Роналду догнал Рауля по числу голов в ЛЧ за «Реал» – у обоих футболистов их по 66. По общему числу голов за «Реал» Роналду пока отстает от Рауля на один гол – 322 против 323.

    Источник: AS

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    01.10.2015 07:34
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    Комментарии (5)
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    Tiestorzn
    1443680976
    А вот твоя ориентация точно не повод гордиться...
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    sir_Alex
    1443691328
    Есть, чем гордиться!
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    Алекc
    1443735806
    Вот это супер игрок действительно. Такие рождаются раз в сто лет!
    Ответить
    Челнинец
    1444232001
    поистине Великий игрок, Лучший в своем деле, и идите подальше те кто сильно завидует ему!
    Ответить
    ologreds
    1694997071
    numo444014
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