Роналду: «Мой рекорд – повод для гордости»

Нападающий «Реала« Криштиану Роналду счастлив, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме« (2:0) ему покорилась рекордная планка в 500 голов за карьеру.

«Я очень счастлив. Хочу поблагодарить своих партнеров, которые помогли установить мне этот рекорд. Я выступаю в лучшем клубе мира и этот рекорд – действительно является поводом для гордости», – сказал Роналду.

Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 753 матча за сборную и клубы. Роналду забил пять мячей в 31 игре за «Спортинг», 118 мячей в 292 играх за «Манчестер Юнайтед», 55 мячей в 122 матчах за сборную Португалии и 322 гола в 307 встречах за «Реал».

Также после гола «Мальме» Роналду догнал Рауля по числу голов в ЛЧ за «Реал» – у обоих футболистов их по 66. По общему числу голов за «Реал» Роналду пока отстает от Рауля на один гол – 322 против 323.