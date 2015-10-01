Бабаев: «Благодарны болельщикам за поддержку»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил примерное поведение фанатов своего клуба на матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (3:2).

«Самое главное, что победили. Ситуация в группе, можно сказать, обнулилась. Начинаем все сначала. Немножко можно порадоваться и идти дальше.

Многократно встречались с лидерами фанатских движений. Плюс на секторах задействовано большое число сотрудников клуба. Так что это наша общая заслуга. Благодарны болельщикам за поддержку. Стадион не умолкал ни на минуту. Особенно это помогло в тот сложный момент, когда счет стал 3:2. Фанаты погнали команду вперед, не дали игрокам опустить руки.

Просили у УЕФА отодвинуть начало матчей на более раннее время ради болельщиков. Позиция категорична. Это невозможно. Даже не стали рассматривать. Потому как одинаковое время начала матчей считают в УЕФА важнейшим моментом со спортивной точки зрения», – рассказал Бабаев.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА проведет против «Манчестер Юнайтед« в среду, 21-го октября.