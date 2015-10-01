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    Вернблум: «Знаем, что сыграли дерьмово»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал события матча второго тура Лиги чемпионов против ПСВ (3:2).

    «Мы отлично провели первый тайм, создавали много моментов, здорово двигались. Но после перерыва ПСВ здорово прибавил, тогда как мы откровенно бросили играть. Мы стали играть намного медленнее, что позволило ПСВ отыграть два мяча. Это была игра с огнем, но главное – три очка», – говорит Вернблум.

    Развитие этой игры напомнило Вернблуму матч РФПЛ против «Мордовии», в котором армейцы победили со счетом 4:6, уступая 0:3 после первого тайма.

    «Слуцкий не кричал на нас из-за провала во втором тайме. Зачем? Мы знаем, что сыграли дерьмово, но главное – мы смогли выиграть, за что нас и похвалили в раздевалке. Чем-то по сценарию это было похоже на наш матч с «Мордовией». Но к счастью, мы учимся на чужих ошибках».

    По ходу встречи Вернблум пожалел о том, что Думбия не реализовал один из пенальти.

    «Когда ПСВ забил второй мяч, я подумал, что было бы неплохо, если б Думбия забил одиннадцатиметровый».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2015 02:00
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    Комментарии (5)
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    3eмлянин
    1443665807
    Не поспоришь :~))
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    Ver
    1443669486
    А я вот в перерыве уснул...получается к счастью...малость нервы сберёг...
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    veltrener
    1443679062
    когда счёт сократился до одного мяча, не только ты один подумал о том, что было бы неплохо всё таки забить тот пенальти под занавес первого тайма
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    ologreds
    1694997071
    numo444005
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