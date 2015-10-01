Вернблум: «Знаем, что сыграли дерьмово»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал события матча второго тура Лиги чемпионов против ПСВ (3:2).

«Мы отлично провели первый тайм, создавали много моментов, здорово двигались. Но после перерыва ПСВ здорово прибавил, тогда как мы откровенно бросили играть. Мы стали играть намного медленнее, что позволило ПСВ отыграть два мяча. Это была игра с огнем, но главное – три очка», – говорит Вернблум.

Развитие этой игры напомнило Вернблуму матч РФПЛ против «Мордовии», в котором армейцы победили со счетом 4:6, уступая 0:3 после первого тайма.

«Слуцкий не кричал на нас из-за провала во втором тайме. Зачем? Мы знаем, что сыграли дерьмово, но главное – мы смогли выиграть, за что нас и похвалили в раздевалке. Чем-то по сценарию это было похоже на наш матч с «Мордовией». Но к счастью, мы учимся на чужих ошибках».

По ходу встречи Вернблум пожалел о том, что Думбия не реализовал один из пенальти.

«Когда ПСВ забил второй мяч, я подумал, что было бы неплохо, если б Думбия забил одиннадцатиметровый».