Марко Силва: «Олимпиакос» готов к бою»

Главный тренер «Олимпиакоса« Марко Силва ожидает сложного матча в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Арсеналом«.

«Мы никогда не начинаем матч с мыслью, что невозможно будет достичь нужного результата. Мы знаем, что будет трудный матч. Да и вообще этот турнир сам по себе сложный. «Арсенал» – великая команда, но мы полагаемся на свои сильные стороны. Мы готовы к бою.

Большинство скажет, что из нашей группы должны выйти «Арсенал» и «Бавария», но футбол непредсказуем. Здесь нет такого правила, что все фавориты выигрывают свои матчи. Результат матча между загребским «Динамо» и «Арсенала» значительно осложнил нам жизнь», – заявил Силва.

Напомним, что матч состоится в Лондоне во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.