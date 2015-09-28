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    Моуринью: «Я не неприкосновенный»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пообщался с прессой накануне матча Лиги чемпионов против «Порту».

    «Чтобы быть неприкосновенным, нужно быть твердым. На сегодняшний день у нас есть фантастические футболисты, которые принесли нам титул в прошлом сезоне. Но футбол – это сегодня, а не вчера. Чтобы быть победителем, не нужно все время побеждать, но нужно иметь сильный менталитет. Сейчас у меня его нет, и поэтому я не неприкосновенный», – говорит португалец.

    Также специалист вспомнил свою работу в «Порту».

    «Я был здесь два с половиной года, и мы выиграли все. Этот клуб открыл передо мной путь к международной карьере. «Челси» не входит в число фаворитов Лиги чемпионов по нескольким причинам. Мы считаем себя фаворитами в борьбе за выход из группы, а уже после этого мы пересмотрим свои цели».

    Кроме того, Моуринью посетил музей своего бывшего клуба.

    «Я посетил музей перед пресс-конференцией. Он выглядит впечатляюще, а если ты являешься частью этого, то эмоций еще больше. Ты понимаешь, что сделал что-то важное. Из-за этого мое сердце немного смягчилось, поэтому я пойду назад в отель и приведу свое настроение в порядок».

    Матч «Порту» – «Челси» состоится во вторник 29 сентября.

    Источник: УЕФА

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    28.09.2015 23:34
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