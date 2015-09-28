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    Модрич дал показания на президента загребского «Динамо»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал показания по делу о коррупции в загребском «Динамо». Речь идет о нарушениях при переходе Модрича из «Динамо» в «Тоттенхэм».

    Трансфер футболиста из хорватского клуба в английский состоялся в 2008 году, а сумма сделки составляла 21 миллион евро. Президент «Динамо» Здравко Мамич подозревается в том, что он незаконно заработал на этом трансфере семь миллионов.

    Как сообщается, Модрич подтвердил, что передал Мамичу часть денег за трансфер наличными. По словам футболиста, он подписал бумаги, даже не прочитав их.

    «Я был очень счастлив перейти в новый клуб и лучшую футбольную лигу в мире, и у меня было безграничное доверие к Здравко Мамичу», – сказал игрок на допросе сотрудникам управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

    По сведениям этой организации, Мамич использовал два варианта контракта при продаже Модрича и скрыл половину вырученной суммы. Сам Мамич все отрицает.

    Источник: Eurosport.ru

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    28.09.2015 22:52
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