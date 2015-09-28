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    Голливудская лента о Роналду выйдет в ноябре

    Голливудская киностудия Universal готовится выпустить на экраны документальный фильм о нападающем «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Начало проката намечено на 9 ноября.

    «Этот захватывающий и трогательный фильм позволит впервые увидеть закрытую жизнь футболиста, отца, семьянина и друга. Подробные разговоры, нарезки игровых эпизодов и неизвестные ранее архивные кадры дадут удивительную возможность увидеть изнутри спортивную и личную жизнь Криштиану Роналду, который находится на пике карьеры», – сказано в обзоре фильма.

    Съемки этого фильма стартовали в январе 2014 года после того, как Роналду получил «Золотой мяч».

    Предлагаем вашему вниманию трейлер к этому фильму.

    Источник: Eurosport.ru

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    28.09.2015 20:21
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    Комментарии (3)
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    Associazione Calcio Milan
    1443462830
    Почему все так недооценивают вратарей?
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    NOVA
    1443464438
    настоящая легенда будет!!!
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    ologreds
    1694997085
    numo443769
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