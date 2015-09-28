Голливудская лента о Роналду выйдет в ноябре

Голливудская киностудия Universal готовится выпустить на экраны документальный фильм о нападающем «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Начало проката намечено на 9 ноября.

«Этот захватывающий и трогательный фильм позволит впервые увидеть закрытую жизнь футболиста, отца, семьянина и друга. Подробные разговоры, нарезки игровых эпизодов и неизвестные ранее архивные кадры дадут удивительную возможность увидеть изнутри спортивную и личную жизнь Криштиану Роналду, который находится на пике карьеры», – сказано в обзоре фильма.

Съемки этого фильма стартовали в январе 2014 года после того, как Роналду получил «Золотой мяч».

Предлагаем вашему вниманию трейлер к этому фильму.