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    ФНЛ. «Волга» НН и «Зенит-2» разошлись миром

    В матче 13-го тура ФНЛ нижегородская «Волга» и «Зенит-2» победителя не выявили. Петербуржцы дважды выходили вперед усилиями Зинкова и Киреенко, но хозяева каждый раз сравнивали счет – забивали Миносян и Буйволов.

    Чемпионат России. ФНЛ. 13-й тур

    Волга (Нижний Новгород) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зинков, 14; 1:1 – Миносян, 39; 1:2 – Киреенко, 56; 2:2 – Буйволов, 64.

    Волга: Нигматуллин, Гарбуз, Буйволов, Пасько, Маляров, Леандро, Миносян (Полянин, 70), Замалиев, Кухарчук (Шеляков, 54), Козлов, Саркисов (Петров, 60).

    Зенит-2: Бабурин, Зуев, Лобов, Васильев, Иванов, Палиенко (Ящук, 62; Троянов, 90), Зырянов, Попов, Зинков, Богаев, Марков (Киреенко, 46).

    Предупреждения: Саркисов, 13; Зуев, 18; Богвев, 37; Зинков, 89.

    Удаления: Зинков, 89

    Судья: Андрей Фисенко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2015 19:57
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