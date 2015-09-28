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    Майкон: «В матче с «Челси» нет фаворита»

    Защитник «Порту« Майкон считает, что в предстоящей встрече второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Челси« нельзя выявить явного фаворита.

    «Мы сильны и телом, и духом. Впереди у нас трудный матч с «Челси», но мы хорошо к нему подготовились и рассчитываем на положительный результат. Тут нет фаворита. Завтрашняя игра очень важна. Победа в ней повысит наши шансы на выход из группы.

    Икер Касильяс – хороший одноклубник и друг. Он оказался в нужном месте в нужное время. Впрочем, все наши вратари хороши», – заявил Майкон.

    Напомним, что матч «Порту» и «Челси» состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    28.09.2015 18:44
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