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    Тохир: «Рентабельность «Интера» растет»

    Президент «Интера« Эрик Тохир опроверг информацию, по которой его клуб закончил прошлый сезон с убытком в 90 миллионов евро.

    «Я читал различные публикации о нашем бюджете. Не знаю, откуда появилась такая цифра. Официальные итоги должны представить акционерам через месяц и это будет интересно. Сейчас наша рентабельность растет, а выручка увеличилась на 10 миллионов евро, билеты хорошо продаются.

    Да и ситуация с телеправами хорошая, но пока еще очень далека от той, какая есть в Англии. Мы должны прибавлять в этом отношении и увеличить аудиторию серии А в Азии и США», – сказал функционер.

    Источник: Football Italia

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    28.09.2015 18:17
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