Тохир: «Рентабельность «Интера» растет»

Президент «Интера« Эрик Тохир опроверг информацию, по которой его клуб закончил прошлый сезон с убытком в 90 миллионов евро.

«Я читал различные публикации о нашем бюджете. Не знаю, откуда появилась такая цифра. Официальные итоги должны представить акционерам через месяц и это будет интересно. Сейчас наша рентабельность растет, а выручка увеличилась на 10 миллионов евро, билеты хорошо продаются.

Да и ситуация с телеправами хорошая, но пока еще очень далека от той, какая есть в Англии. Мы должны прибавлять в этом отношении и увеличить аудиторию серии А в Азии и США», – сказал функционер.