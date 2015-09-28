Венгер: «Олимпиакос» знает, как играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Арсенала« Арсен Венгер рассчитывает, что его команда не потеряет очки в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Олимпиакосом«.

«Олимпиакос» доминирует в чемпионате Греции. Это является преимуществом, поскольку пирейцы могут специально готовиться к такого рода матчам. Они знают, как играть в Лиге чемпионов. Это хорошо организованная команда. В ее составе есть несколько игроков, которые прекрасно знают, что такое Премьер-лига.

Если вы хотите выйти из группы, то нужно выигрывать домашние поединки. Это очень простая истина. Мы не можем позволить себе терять очки в родных стенах», – заявил Венгер.

Напомним, что матч состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.