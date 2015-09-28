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    Венгер: «Олимпиакос» знает, как играть в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Арсенала« Арсен Венгер рассчитывает, что его команда не потеряет очки в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Олимпиакосом«.

    «Олимпиакос» доминирует в чемпионате Греции. Это является преимуществом, поскольку пирейцы могут специально готовиться к такого рода матчам. Они знают, как играть в Лиге чемпионов. Это хорошо организованная команда. В ее составе есть несколько игроков, которые прекрасно знают, что такое Премьер-лига.

    Если вы хотите выйти из группы, то нужно выигрывать домашние поединки. Это очень простая истина. Мы не можем позволить себе терять очки в родных стенах», – заявил Венгер.

    Напомним, что матч состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    28.09.2015 17:59
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