Шикунов: «Процесс погашения задолженностей в «Ростове» продолжается»

Вице-президент «Ростова« Александр Шикунов заявил, что клуб делает все возможное для погашения долгов перед персоналом клуба. Напомним, что сегодня появилась информация о возможной забастовке с первого октября.

«Понятно, что были некоторые внутренние разговоры, ясно, что ситуация с долгами по зарплате не всех устраивает, но никаких официальных ультиматумов не было. Основная часть задолженности перед обслуживающим персоналом погашена. И процесс погашения задолженностей продолжается. Какой-либо конкретной даты, до которой необходимо погасить долги, нет», – сказал Шикунов.