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    Мананников: «Лодыгина критикуют со всех сторон»

    Бывший голкипер «Зенита« Андрей Мананников считает, что Юрия Лодыгина незаслуженно подвергают критике в последнее время, особенно – после матча со «Спартаком« (2:2) в 10-м туре российской премьер-лиги.

    «Юрия Лодыгина критикуют со всех сторон. Но я думаю, у него просто чрезмерная активность на футбольном поле. Она и мешает ему показывать хорошую игру. А еще Лодыгин, как мне кажется, читает не ту книгу, не тот букварь: переворачивает страницы раньше, чем думает.

    Важно понимать: вратарь, который стоит только на линии — это не вратарь. Но голкипер должен предчувствовать момент, читать эпизоды. Юрий делает это чересчур быстро, несется впереди паровоза. И либо он не предупреждает своих защитников, либо партнеры попросту не слышат его.

    Над ошибками нужно работать. Не убирать в запас, а поговорить. Считаю, с «Гентом» должен играть Лодыгин.

    Никакого разлада в команде я не вижу. Мы проигрываем, но отыгрываемся. Однако вся критика направлена на вратаря. И почему-то никто не говорит о форвардах «Зенита»: у Дзюбы первый момент был только на 60-й минуте. Защитники нередко позволяют сопернику бить с дальних дистанций. Взять хотя бы второй мяч, когда Попова никто не накрыл. При этом Лодыгин прекрасно играет на линии. И в этом отношении никаких претензий к нему нет», – считает Мананников.

    Источник: ФК «Зенит»

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    28.09.2015 13:52
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    Комментарии (10)
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    augur
    1443439198
    на банку эту дырку, поставьте Славика он но лучше будет этого вашего греческого недоразумения и в сборную дверь ему закрыть
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    sir_Alex
    1443440344
    Вполне заслуженно, кстати
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    морозз
    1443443094
    Нормальный голкипер...бывают такие дни и месяцы когда всё валится из рук! Юра вставай и покажи всем что ты лучше всяких балерин и целунов!
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    Taps
    1443443816
    Лодыгин хватанул звездяк, оправится не скоро. Ждём Мишу Кержакова.
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    slavutiq70
    1443449993
    В спорте как и в жизне всё стала решать реклама,вот получили недрозумение в виде Лодыгина,,,
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    monser08
    1443458365
    Вратарям всегда попадает больше всех , т.к. их ошибки видны всем и отражаются на табло. Акинфея тоже склоняют ,почём зря. А кто вспомнит сколько моментов запорол Халк, или Дзагоев? Да это пустяк скажете? А ведь будь форвард поточнее матч был бы выигран и никто бы не вспомнил о косяках вратаря.Не гоните на Юру.Если он будет в плохом состоянии духа , это не прибавит ему уверенности. А вратарь он классный.ИМХО.
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    azar800
    1443464169
    давайте будем объективны звездняк, плюс отсутствие какой либо школы, то что учился глядя на игру клоуна Камени видно не вооруженным глазом, либо скажи кто твой кумир и я скажу кто ты, так что вон из сборной пока там не нагадил
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    Вомбат
    1443468904
    Почему все говорят об ошибках вратаря и не говорят об ошибках полевого игрока - удивляется бывший ВРАТАРЬ. То есть он не слышал, что вратарь - это полкоманды. Странно. Однако не так уж странно, если вспомнить как сам Мананников стоял в воротах Зенита, что впрочем бывало нечасто.
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    ologreds
    1694997086
    numo443739
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