Мананников: «Лодыгина критикуют со всех сторон»

Бывший голкипер «Зенита« Андрей Мананников считает, что Юрия Лодыгина незаслуженно подвергают критике в последнее время, особенно – после матча со «Спартаком« (2:2) в 10-м туре российской премьер-лиги.

«Юрия Лодыгина критикуют со всех сторон. Но я думаю, у него просто чрезмерная активность на футбольном поле. Она и мешает ему показывать хорошую игру. А еще Лодыгин, как мне кажется, читает не ту книгу, не тот букварь: переворачивает страницы раньше, чем думает.

Важно понимать: вратарь, который стоит только на линии — это не вратарь. Но голкипер должен предчувствовать момент, читать эпизоды. Юрий делает это чересчур быстро, несется впереди паровоза. И либо он не предупреждает своих защитников, либо партнеры попросту не слышат его.

Над ошибками нужно работать. Не убирать в запас, а поговорить. Считаю, с «Гентом» должен играть Лодыгин.

Никакого разлада в команде я не вижу. Мы проигрываем, но отыгрываемся. Однако вся критика направлена на вратаря. И почему-то никто не говорит о форвардах «Зенита»: у Дзюбы первый момент был только на 60-й минуте. Защитники нередко позволяют сопернику бить с дальних дистанций. Взять хотя бы второй мяч, когда Попова никто не накрыл. При этом Лодыгин прекрасно играет на линии. И в этом отношении никаких претензий к нему нет», – считает Мананников.