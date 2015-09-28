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    Черчесов может возглавить один из европейских клубов

    Бывший главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов рассказал, что летал на переговоры с представителями европейского клуба. По словам специалиста, окончательно вопрос о трудоустройстве может решиться на этой неделе.

    «Действительно, я по приглашению президента одного из европейских клубов летал на встречу. Мы провели переговоры, обсудили некоторые вещи. На этой неделе запланирована еще одна встреча, по итогам которой я должен принять окончательное решение. Страну и клуб по понятным причинам пока не хочу называть», — сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2015 11:13
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    Комментарии (12)
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    kun
    1443429708
    австрийский тироль вероятнее всего,ну или другой клуб из австрии,т.к. он там 6 лет провел как игрок...
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    CSKA №1
    1443430207
    (((
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    ManUtd-Volgograd
    1443430764
    Хахаха))) Белоруссия - тоже Европа!
    Ответить
    CSKA №1
    1443431611
    Клубы из Сан-Марино тоже Европейские!!!Почему бы и нет(((
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    Аланский патриот
    1443431725
    Мог бы и в России работать, в том же Спартаке, Анжи или Рубине.
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    FiZryk
    1443433410
    Давай снова в тироль
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    Wilhelmson
    1443437139
    В чешский скотинек
    Ответить
    augur
    1443439362
    старушка из Турина надеюсь))))))
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    Miha02
    1443444146
    Хороший тренер!
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    ologreds
    1694997088
    numo443726
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