Черчесов может возглавить один из европейских клубов

Бывший главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов рассказал, что летал на переговоры с представителями европейского клуба. По словам специалиста, окончательно вопрос о трудоустройстве может решиться на этой неделе.

«Действительно, я по приглашению президента одного из европейских клубов летал на встречу. Мы провели переговоры, обсудили некоторые вещи. На этой неделе запланирована еще одна встреча, по итогам которой я должен принять окончательное решение. Страну и клуб по понятным причинам пока не хочу называть», — сказал Черчесов.