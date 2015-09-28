Кейн: «После семи игр люди начали говорить, что я игрок одного сезона»

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн после матча седьмого тура АПЛ против "Манчестер Сити" (4:1),в котором он отметился результативным ударом, попросил замолчать своих недоброжелателей. До этого форвард не забивал в течение восьми встреч или 748 минут.

"Возможно, я заткнул рты некоторым людям, которые говорили обо мне на протяжении нескольких недель. Всего лишь семь игр, а уже начали говорить, что я – "чудо одного сезона". Люди могут делать выводы лишь по окончании сезона, поэтому я должен оставаться сфокусированным", - сказал Кейн.