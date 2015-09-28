Бывший вратарь «Зенита»: «Лодыгин играл на уровне «водокачки» и не вправе быть основным вратарем»

Бывший вратарь «Зенита« Сергей Приходько поделился мнением об игре голкипера петербургского клуба Юрия Лодыгина в последних матчах.

«Возможно, оборона «Зенита» играет слишком высоко, но как бы там ни было, вратарь должен взаимодействовать с защитниками и чувствовать ворота. Лодыгину не обязательно играть все время на линии. Что делать, если тренер требует играть выше? Требует, не требует, когда залетают за уши… Он может послать тренера на три советских буквы и сказать ему: «Моя задача защищать ворота, я не должен играть «высоко»». Хотя сейчас при схеме в четыре защитника вратарь часто является страхующим, но это не отменяет того факта, что он должен чувствовать, что у него за спиной.

У Лодыгина в последнее время много несчастных случаев: в игре с «Валенсией» ему «завалили» в ближний угол с острого угла. Тренеры должны делать выводы. На сегодняшний день Лодыгин стал редким пижоном, я не вижу его в составе «Зенита». Человек играл на «первенстве водокачки», приехал сюда, сыграл пару матчей на уровне, а сейчас получает большие деньги. Он не вправе занимать место основного вратаря. Малафеев отыграл бы не хуже. У «Зенита» работает академия, но вратаря нет. Кержаков — не уровень «Зенита», а случайный пассажир, вопрос по которому решили агенты. Если бы Малафееву доверили, то он показал бы хороший уровень. Если от Славы будут так же требовать играть ближе к защитникам, то он будет делать так, как считает нужным. Потому что это состоявшийся вратарь. Кто вообще такой Виллаш-Боаш, чтобы учить вратарей играть в футбол? Он что, играл за кого-то? Работал в Англии, там прос…л все. Пришел в «Зенит» на готовое, здесь футболистов нужно только поставить, они сами играть будут. А он умудрился все развалить», – считает Приходько.