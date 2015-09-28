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    • Бывший вратарь «Зенита»: «Лодыгин играл на уровне «водокачки» и не вправе быть основным вратарем»

    Бывший вратарь «Зенита»: «Лодыгин играл на уровне «водокачки» и не вправе быть основным вратарем»

    Бывший вратарь «Зенита« Сергей Приходько поделился мнением об игре голкипера петербургского клуба Юрия Лодыгина в последних матчах.

    «Возможно, оборона «Зенита» играет слишком высоко, но как бы там ни было, вратарь должен взаимодействовать с защитниками и чувствовать ворота. Лодыгину не обязательно играть все время на линии. Что делать, если тренер требует играть выше? Требует, не требует, когда залетают за уши… Он может послать тренера на три советских буквы и сказать ему: «Моя задача защищать ворота, я не должен играть «высоко»». Хотя сейчас при схеме в четыре защитника вратарь часто является страхующим, но это не отменяет того факта, что он должен чувствовать, что у него за спиной.

    У Лодыгина в последнее время много несчастных случаев: в игре с «Валенсией» ему «завалили» в ближний угол с острого угла. Тренеры должны делать выводы. На сегодняшний день Лодыгин стал редким пижоном, я не вижу его в составе «Зенита». Человек играл на «первенстве водокачки», приехал сюда, сыграл пару матчей на уровне, а сейчас получает большие деньги. Он не вправе занимать место основного вратаря. Малафеев отыграл бы не хуже. У «Зенита» работает академия, но вратаря нет. Кержаков — не уровень «Зенита», а случайный пассажир, вопрос по которому решили агенты. Если бы Малафееву доверили, то он показал бы хороший уровень. Если от Славы будут так же требовать играть ближе к защитникам, то он будет делать так, как считает нужным. Потому что это состоявшийся вратарь. Кто вообще такой Виллаш-Боаш, чтобы учить вратарей играть в футбол? Он что, играл за кого-то? Работал в Англии, там прос…л все. Пришел в «Зенит» на готовое, здесь футболистов нужно только поставить, они сами играть будут. А он умудрился все развалить», – считает Приходько.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.09.2015 09:28
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    Комментарии (10)
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    neveldomha
    1443423093
    Истерик.
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    neveldomha
    1443424849
    Просто Юра посчитал, что в рамке он выглядит не очень.
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    sir_Alex
    1443425935
    "Кто возьмёт билетов пачку, тот получит водокачку!" ©
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    Z O D I A C
    1443426304
    "Человек играл на "первенстве водокачки", приехал сюда, сыграл пару матчей на уровне, а сейчас получает большие деньги" ___ Во-первых, чемпионат Греции ну никак не "первенство водокачки", и скромный "Ксанти", занявший в последнем для Лодыгина сезоне почётное 7-ое место и уступивший только местным "мастадонтам" типа Олимпиакоса, ПАОКа и Панатинаикоса, достоин только уважения. Во-вторых, какие "пару матчей", если Юра почти два года стабильно играл на уровне? Да, сейчас он сбавил, и это говорит либо о внутренних проблемах в коллективе, либо же о личных проблемах у самого Юры. Но и первом, и во втором случае виноват только клуб - видели же, что Юра не в форме и всё равно выпускали.
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    n272nm
    1443430231
    Несколько грубо, но абсолютно по делу.
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    Garrincha58
    1443439077
    Про Лодыгина уже кто только не говорил а вот про Малафеева скажу так он хоть и был именно был великим то сейчас его время ушло а все потому что травмы постоянные да и дела семейные а футбол у него сейчас на третьем плане и еще раз повторяю его больная спина не дает гарантии стоять в рамке ьтак что про него забудьте как и про Аршавина так и про Кержа все они приносили много хорошего команде но время ушло нужны другие герои
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    Serjoga
    1443439663
    Разумно!
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    Go-o-ol
    1443440354
    Че тут ругаться,с ним было что то не так,психовал,нервничал,может был с "бодуна"...
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    ologreds
    1694997088
    numo443717
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