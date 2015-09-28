Радченко: «Победа «Зенита» над «Гентом» на 80 процентов гарантирует выход из группы»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказал свое мнение о значимости игры против «Гента» в Лиге чемпионов, отметив, что в случае победы над бельгийцами шансы питерцев на выход из группы сильно возрастают.

«Будет очень важная игра. Если мы победим, то уже процентов на 80 обеспечим себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Группа не такая уж сложная, и мы теперь обязаны из нее выходить.

Ничья между «Гентом» и «Лионом» (1:1)? Ничего неожиданного — группа равная. Больше опасности жду от «Лиона». Матчи с французами и станут ключевыми. Впрочем, для начала нужно выиграть у «Гента», чтобы уверенней себя чувствовать», — считает Радченко.