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    Шмаров: «Никакого спада в игре «Зенита» я не заметил»

    Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров считает, что плохие результаты «Зенита» в последних матчах не свидетельствует о спаде в игре петербургского клуба.

    – Есть объяснение, почему из шести последних матчей в чемпионате “Зенит” выиграл один?

    – Стечение обстоятельств. Никакого спада в игре “Зенита” я не заметил. Разве его кто-то “возит”? Правда, в обороне пропала надежность. В прошлом сезоне “Зенит” часто играл на ноль. В этом пропускает почти в каждом туре.

    – Как полагаете, Виллаш-Боаш доработает в Петербурге до конца сезона?

    – Скорее да, чем нет. Коней на переправе не меняют. Тем более что “Зенит” удачно стартовал в Лиге чемпионов. После выездной победы над “Валенсией” у команды отличные шансы выйти в плей-офф. Группа-то досталась не самая сложная.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2015 08:35
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    Комментарии (5)
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    CSKA №1
    1443425665
    У Зенита нет спада,это их привычная игра!!!В прошлом году просто денег больше было,вот и купили чемпионство,а в этом кризис(((!!!
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    sir_Alex
    1443433993
    Плюс воротчик косячит больше обычного
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    ologreds
    1694997088
    numo443713
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