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    • Шавло: «Участие в еврокубках поможет «Спартаку» удержать Промеса»

    Шавло: «Участие в еврокубках поможет «Спартаку» удержать Промеса»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло уверен, что со временем нападающий Квинси Промес покинет красно-белых ради какого-нибудь европейского гранда, однако надеется что голландец подольше задержится в московском клубе.

    «Квинси Промеса смело можно назвать не только лучшим игроком в составе «Спартака», но и одним из лучших атакующих полузащитников всего российского чемпионата. Очень хорошо, что за довольно короткий срок он смог адаптироваться в России, в новой для себя команде. Очевидно, что голландец прекрасно чувствует себя в составе красно-белых. Внимание, которое к нему проявляют европейские клубы, абсолютно оправданно и заслуженно. Думаю, что разговоры об интересе к нему со стороны команд из ведущих чемпионатов Европы окажут на него положительное влияние — заставят его больше трудиться и продолжать прогрессировать. Конечно, рано или поздно Промес захочет попробовать свои силы на более высоком уровне и покинет «Спартак» ради какого-нибудь европейского гранда. Остается лишь надеяться, что голландец подольше задержится в московском клубе. А удержать его на более длительный срок «Спартаку» поможет участие в еврокубковых соревнованиях», – считает Шавло.

    Источник: Известия

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    28.09.2015 08:10
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    Комментарии (2)
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    Serjoga
    1443439763
    Спартак в еврокубках? Сомнительно, но, поживем-увидим!
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    ologreds
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    numo443711
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