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    • Бывший арбитр: «Иванов считает, что не было пенальти за игру рукой Ломбертса? Он – балбес!»

    Бывший арбитр: «Иванов считает, что не было пенальти за игру рукой Ломбертса? Он – балбес!»

    Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин поделился мнением об эпизоде с попаданием мяча в руку Николаса Ломбертса во время матча десятого тура РФПЛ «Спартак»«Зенит» (2:2).

    «На 53-й минуте надо было давать пенальти в ворота «Зенита». Ломбертс явно играл рукой, блокируя удар Зе Луиша. Валентин Иванов считает, что пенальти там не было, поскольку мяч попал Ломбертсу в плечо? Что я могу сказать? Иванов – балбес! Ломбертс явно выставил правую руку, мяч в нее и попал. Ну как же не давать такой пенальти? Пусть Иванов еще раз прокрутит и посмотрит этот момент.

    С Ивановым бесполезно дискутировать. Он – человек, который все время защищает свой мундир и не хочет быть принципиальным. Это происходит уже не в первый раз. Об этом можно судить хотя бы по этому эпизоду, где был «железный» одиннадцатиметровый удар. Я с Ивановым целиком и полностью не согласен по этому моменту», – сказал Левитин.

    Источник: Eurofootball

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    28.09.2015 07:13
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    Комментарии (18)
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    Диктор
    1443418994
    Да ладно -страна давно привыкла что к Зениту и ЦСКА особенное любящее отношение судей.
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    Garrincha58
    1443420172
    я бы за балбеса попросил в прямом и прямо в морду ответить зачем такое говорить ведь ошибки бывают у всех может он просто не заметилведь эпизод скоротечный в динамике тем более мяч попал ближе к плечу поэтому он и так трактовал а Левитин все смотрит по десять раз в повторах конечно теперь ему легко всех балбесами обзывать Морду бы начистил это сто пудово
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    neveldomha
    1443422926
    Изначально нужно было смотреть куда летел мяч. По траектории он как минимум на пару метров летел мимо ворот. И в ворота мог угодить только в результате рекошета.
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    CSKA №1
    1443423189
    Да Иванову ГАЗПРОЕКТ подслюнявил,вот он и не ставил пенальти!!!Все просто!!!
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    n272nm
    1443427822
    Ну тогда нужно было давать пенальти и на Глушакове.
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    FiZryk
    1443433268
    Да оба пендаля надо было ставить-тогдаб и решилось. Пендель сам по себе еще совсем не нарантия нола особенно у кривоногих клубов из раиссии. А судья все равно оказался передаст
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    Barsuk52
    1443434218
    что за консперациия "бывший арбитр" ? и кого он судил область или город?теперь хочет внимания себе
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    slavutiq70
    1443437236
    Он не балбес,а просто зарабатывает деньги,,,,,О и сам знает что пенальти был,но старость надо обеспечивать себе пока дают бабло
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    морозз
    1443442722
    На мне понравилось как он отсудил матч, давал играть и не свистел как Карась по просьбам Гинера!
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    ologreds
    1694997088
    numo443706
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