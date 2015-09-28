Бывший арбитр: «Иванов считает, что не было пенальти за игру рукой Ломбертса? Он – балбес!»

Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин поделился мнением об эпизоде с попаданием мяча в руку Николаса Ломбертса во время матча десятого тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

«На 53-й минуте надо было давать пенальти в ворота «Зенита». Ломбертс явно играл рукой, блокируя удар Зе Луиша. Валентин Иванов считает, что пенальти там не было, поскольку мяч попал Ломбертсу в плечо? Что я могу сказать? Иванов – балбес! Ломбертс явно выставил правую руку, мяч в нее и попал. Ну как же не давать такой пенальти? Пусть Иванов еще раз прокрутит и посмотрит этот момент.

С Ивановым бесполезно дискутировать. Он – человек, который все время защищает свой мундир и не хочет быть принципиальным. Это происходит уже не в первый раз. Об этом можно судить хотя бы по этому эпизоду, где был «железный» одиннадцатиметровый удар. Я с Ивановым целиком и полностью не согласен по этому моменту», – сказал Левитин.