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    Иванов: «Зачем нам пенальти-мутняк?»

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал эпизод в матче десятого тура РФПЛ «Спартак»«Зенит» (2:2), когда мяч попал в руку защитника гостей Николаса Ломбертса после удара форварда красно-белых Зе Луиша.

    – То, что я видел – мяч попал в плечо, потом, может быть, попал в руку. Если бы напрямую попал в отставленную руку, то вопросов нет, пенальти. Потому Иванов и не назначил. Зачем нам мутняки какие-то?

    – То есть, назначь Иванов пенальти, был бы мутняк?

    – Да.

    Был еще один спорный эпизод в матче «Спартак» – «Зенит». Ломбертс играл с окровавленной головой почти весь матч, а Боккетти не дали выйти с таким же повреждением в концовке и «Зенит» сравнял счет. Есть ли тут какие нормативы?

    – По-моему, у Ломбертса только в конце игры вновь пошла кровь… Что касается правил, то резервный не может выпустить игрока, пока у него не будет остановлена кровь. Выпускать надо, когда все забинтовали. В случае с Боккетти надо было, чтобы забинтовали жестко, чтобы кровь не шла.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.09.2015 06:32
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1443411361
    Насчёт пенальти прав
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    10tolik10
    1443414947
    Зениту ЦСКА тоже забили когда Зенит был в меньшинстве, когда защитник был не в игре. И никто ничего. А тут Зенит забил тем кто в меньшинстве, ах ну да НЕСПРАВЕДЛИВО. Двойные стандарты, прям бабы.
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    Германн
    1443417399
    Эксперт по вопросам судейства судья Всесоюзной категории Владимир Левитин назвал Иванова балбесом, сказав,что тот постоянно защищает честь мундира. От того и судейство у нас в чемпионате ниже плинтуса.
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    Диктор
    1443419393
    Это не Дзюба отнял очки у Спартака -а именно Иванов -думаю тут и обсуждать нечего.
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    Garrincha58
    1443420444
    один Карась наставил мутняков и что лучше что ли я так считаю пенальти надо ставить стопудовые а такие как эти и разговоров не стоит разводить и тем более оскорблять друг друга не надо
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    ologreds
    1694997088
    numo443703
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