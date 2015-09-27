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    Кононов: «Жоаозиньо показал себя хорошо»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов остался доволен игрой полузащитника «быков» Жоаозиньо в матче десятого тура РФПЛ с «Тереком». Бразилец из-за перелома ноги не мог выступать за краснодарцев с марта этого года.

    – Прошла треть чемпионата. Сделайте прогноз, когда команда будет показывать оптимальную для себя игру.

    – Не могу сказать, когда команда это сделает. Хочу к следующей игре увидеть это. Но все зависит от многих факторов. Важно, чтобы все футболисты были здорово. Мы рады, что сегодня вышел Жоаозиньо, он хорошо себя показал.

    – Какое состояние здоровья у Ахмедова?

    – Он будет готов раньше, может, даже к «Габале». Перейра еще будет проходить обследование.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2015 20:26
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