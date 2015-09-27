Кобелев: «Большой привет РФПЛ»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими впечатлениями от матча против самарских «Крыльев Советов» (0:0).

«Комментировать результат очень тяжело. Было видно, что очень жарко. Хочу сказать большое спасибо ребятам. Мы играли через два дня на третий, два выезда было. Большой привет РФПЛ, тому, кто ставит такие игры. В такую жару через трое суток играть невыносимо.

Что касается игры, мы больше владели мячом, но много моментов не создали. «Крылья» никакого сюрприза нам не преподнесли – мы знали, что они будут играть от обороны. По такой игре счет объективный – 0:0», – заявил Кобелев в эфире телеканала «Наш футбол».