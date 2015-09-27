Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кобелев: «Большой привет РФПЛ»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими впечатлениями от матча против самарских «Крыльев Советов» (0:0).

    «Комментировать результат очень тяжело. Было видно, что очень жарко. Хочу сказать большое спасибо ребятам. Мы играли через два дня на третий, два выезда было. Большой привет РФПЛ, тому, кто ставит такие игры. В такую жару через трое суток играть невыносимо.

    Что касается игры, мы больше владели мячом, но много моментов не создали. «Крылья» никакого сюрприза нам не преподнесли – мы знали, что они будут играть от обороны. По такой игре счет объективный – 0:0», – заявил Кобелев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 16:03
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    podsolnuh
    1443359793
    а что надо раз в месяц играть?
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1443361579
    ДА ХВАТИТ ПЛАКАТЬСЯ...У ВАС ЕДИНСТВЕННОЕ ДЕЛО В ЖИЗНИ ФУТБОЛ....И ИГРОКИ ДОЛЖНЫ ХОТЯ ДО 30 ИМ ЖИТЬ ...А НЕ ПО КЛУБАМ ШЛЯТЬСЯ...ТЕМ БОЛЕЕ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ...В ИСПАНИИ ЕЩЁ ЖАРЧЕ
    Ответить
    Йост
    1443369601
    В любой команде тренируются по 22-25 футболистов и все они должны быть одного уровня. Должна быть грамотная ротация состава, чтобы ровно и без спадов пройти весь сезон. На счет жары в сентябре - пусть не парит мозги нормальным людям, иначе поставят игру в январе. Время игры определяется по согласованию с лигой ТВ, которая имеет все права на трансляции игр РФПЛ. Так что претензии за плохую игру надо предъявлять самому себе - так будет честнее.....
    Ответить
    88serega88
    1443376243
    Чо то в АНглии не жалуются!!! привыкли что у нас все переносят, неженки
    Ответить
    ologreds
    1694997091
    numo443664
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+