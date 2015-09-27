Онлайн-трансляция «Интер» – «Фиорентина» начнется в 21:45

«Интер» показал лучший старт в чемпионате за последние 49 лет, одержав шесть побед в шести матчах. Свою серию команда Роберто Манчини может продолжить сегодня в поединке с «Фиорентиной», которая отстает от «черно-синих» всего на три очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 21:45, не пропустите!