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    РФПЛ. «Динамо» и «Крылья» голов не забили

    «Крылья Советов» и «Динамо» в матче 10-го тура Премьер-лиги разошлись миром – 0:0. Самарцы заканчивали матч вдесятером из-за удаления Йоана Молло.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – : (:) Текстовый онлайн матча

    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Таранов, Бато, Габулов (Родич, 90), Помереко, Драгун (Симайс, 89), Молло, Горбатенко (Чочиев, 77) .

    Динамо: Габулов, Морозов, Губочан, Козлов, Живоглядов, Ташаев, Денисов, Жирков, Ионов, Кокорин, Погребняк (Зобнин, 73).

    Предупреждения: Горбатенко, 29; Молло, 43, 83; Козлов, 68.

    Удаление: Молло, 83.

    Судья: Сергей Костевич (Курск).

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Календарь Премьер-лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 15:30
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    Комментарии (3)
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    podsolnuh
    1443359538
    как только стали выпускать погребняка - забивать перестали
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1443360943
    А наша потухшая звезда Кокоша...что же?
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    ologreds
    1694997093
    numo443636
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