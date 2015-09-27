Онлайн-трансляция «Краснодар» – «Терек» начнется в 16:30

«Краснодар» провалил последний матч чемпионата в Екатеринбурге, а уже сегодня команду ожидает новое испытание. «Терек« проиграл всего одну встречу из девяти, и только ничейный синдром не позволяет грозненцам занимать место в лидирующей группе.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Терек». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!