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    Онлайн-трансляция «Краснодар» – «Терек» начнется в 16:30

    «Краснодар» провалил последний матч чемпионата в Екатеринбурге, а уже сегодня команду ожидает новое испытание. «Терек« проиграл всего одну встречу из девяти, и только ничейный синдром не позволяет грозненцам занимать место в лидирующей группе.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Терек». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 16:25
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    Комментарии (3)
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    REDAT
    1443358989
    Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!!
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    Kruta
    1443365987
    Терик сила перед минимум 0:2
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    ologreds
    1694997093
    numo443617
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