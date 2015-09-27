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    Веденеев: «Лодыгин вместо футбола занялся шахматами»

    Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре голкипера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина в матче десятого тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2).

    В «Зените» есть тренеры, которые специализируются на работе с вратарями, они давно должны были помочь Лодыгину наладить игру. Нужно делать то, что умеешь. У Лодыгина очень слабые ноги и мало опыта в такой игре, которую он пытается показать. То, что произошло в матче со «Спартаком» – это сигнал тренеру. Когда Лодыгин пропустил первый гол, у меня было шоковое состояние. Надо было менять его прямо по ходу матча. Есть ситуации, когда надо принимать жесткие решения. В отношении этого игрока их надо принимать, не надо бояться его обидеть.

    Он выручал раньше, на ленточке играет хорошо, у него есть реакция. Почему он стал пропускать легкие мячи? Он пытается перескочить через несколько ступенек: вместо того чтобы играть в футбол, он начал играть в шахматы. Надо следить за мячом и пытаться для начала наладить простые вещи: связь с центральными защитниками, связь с крайними защитниками. А он пытался прочитать игру, пытался прочитать любой ход спартаковцев в этом матче.

    Лодыгин не готов к этим шахматам. Ему мерещится, что передача пойдет за спину защитникам. Мяч еще не летит, а он уже выходит из ворот и стоит на линии штрафной. В эпизоде со вторым мячом Лодыгин тоже почему-то решил, что Ивелин Попов будет отдавать пас. Как это можно было определить? Не умеет Лодыгин играть в шахматы, ему для начала надо научиться играть в футбольные шашки. Нужно решить для себя, что выходить из ворот надо в крайнем случае», – сказал Веденеев.

    Источник: Р-Спорт

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    27.09.2015 07:36
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1443340729
    в Зените нет нормальных тренеров а Бирюков привел его а сделать из него вратаря не получается он же не вратарь он просто самоучка и нельзя ему играть в профессиональном футболе
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