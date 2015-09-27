Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Нигматуллин: «Лодыгину нужно сходить в церковь»

    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Зенита» Юрию Лодыгину необходимо разобраться в себе и понять, почему в последних матчах он часто ошибается.

    «Лодыгину нужно разобраться в себе. Даже у самого высококлассного игрока бывают ляпы, но, когда они идут один за одним, нужно, конечно, сделать какое-то переключение, сходить в церковь, я не знаю. Вполне возможно, Юра все это и делает, но пока ему это не помогает.

    К сожалению, тот негатив, который он собирает со стороны петербургских болельщиков, не добавляет ему уверенности, а дальше можно вообще угодить в психологическую яму и уехать обратно в Грецию, чего очень бы не хотелось. Лодыгин умеет играть, он выдавал много хороших матчей, но этот сезон для него пока явно с негативным оттенком», – считает Нигматуллин.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 06:34
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    azar800
    1443329732
    ему просто нужно научиться играть
    Ответить
    BykAs
    1443333585
    Ладыгин воображает себя Нойером)))
    Ответить
    Антибиотик
    1443334538
    Пусть больше тренеруется. Воротник вообще ни о чем.
    Ответить
    n272nm
    1443341878
    Меньше нужно интервью раздавать и за прической следить, больше тренироваться и играть. Хотя я думаю, что Лодыгину пора искать новую команду.
    Ответить
    Костянfriend
    1443346553
    Пора Лодыгина в аренду кому-нибудь отдать.
    Ответить
    ologreds
    1694997095
    numo443609
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+