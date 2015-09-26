Покеттино: «После такой важной победы будет тяжело»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал победу в матче десятого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:1). Наставник призвал сохранять спокойствие.

«У нас молодая команда, моложе «Сити», и у нас огромный потенциал. Но нельзя не впадать в эйфорию. После такой важной победы будет тяжело, но мы должны быть спокойны, иначе можно разочароваться», – говорит Покеттино.

Также наставник порадовался за Гарри Кейна, который прервал свою безголевую серию.

«Для Кейна и для всей команды важно, что он забил. Это уменьшит давление, и меня теперь перестанут спрашивать об этом на каждой пресс-конференции».