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    Месси пропустит около двух месяцев

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму и был заменен на старте поединка Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:1).

    Первое обследование показало, что Месси повредил внутреннюю боковую связку левого колена. Сообщается, что разрыва связок при этом не произошло. Согласно предварительным прогнозам, на восстановление понадобится семь-восемь недель. В ближайшие часы футболист пройдет еще одно обследование.

    Отметим, что замена в матче с «Лас-Пальмасом» стала самой быстрой в играх Лионеля Месси за «Барселону».

    Источник: Instagram

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    26.09.2015 19:00
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    Комментарии (4)
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    DevPro
    1443287397
    Здоровья, Лео!
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    Aza23becks
    1443287917
    Здоровья, Лионель
    Ответить
    _____MAKC_____
    1443510425
    Здоровья и скорейшего возращения!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997096
    numo443570
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