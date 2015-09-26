Месси пропустит около двух месяцев

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму и был заменен на старте поединка Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:1).

Первое обследование показало, что Месси повредил внутреннюю боковую связку левого колена. Сообщается, что разрыва связок при этом не произошло. Согласно предварительным прогнозам, на восстановление понадобится семь-восемь недель. В ближайшие часы футболист пройдет еще одно обследование.

Отметим, что замена в матче с «Лас-Пальмасом» стала самой быстрой в играх Лионеля Месси за «Барселону».