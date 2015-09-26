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    РФПЛ. «Анжи» и «Уфа» сыграли вничью

    «Анжи» и «Уфа» не смогли выявить сильнейшего в матче 10-го тура Премьер-лиги. На гол, который забил Ещенко в собственные ворота, махачкалинцы ответили точным ударом Алмейды за несколько минут до конца матча.

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

    Анжи ― Уфа ― 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 ― Ещенко, 68 (в свои ворота); 1:1 ― Алмейда, 84 .

    Анжи: Песьяков, Тигиев (Агаларов, 38), Лазич (Мутари, 56), Тагирбеков, Жирков, Ещенко, Леонардо, Мктрчян (Аруна, 81), Эбесилио, Боли, Алмейда.

    Уфа: Нарубин, Осипов, Кацалапов, Засеев, Стоцкий (Никитин, 88), Сафрониди, Пауревич, Фомин, Зинченко, (Семакин, 46), Кротов (Галиулин, 58), Игбун.

    Предупреждения: Тагирбеков, 13; Фомин, 87; Засеев, 90; Нарубин, 94.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 18:32
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    зиргай
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    катимся в пердив, походу
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