РФПЛ. «Анжи» и «Уфа» сыграли вничью

«Анжи» и «Уфа» не смогли выявить сильнейшего в матче 10-го тура Премьер-лиги. На гол, который забил Ещенко в собственные ворота, махачкалинцы ответили точным ударом Алмейды за несколько минут до конца матча.
Турнирная таблица Премьер-лиги
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур
Анжи ― Уфа ― 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 ― Ещенко, 68 (в свои ворота); 1:1 ― Алмейда, 84 .
Анжи: Песьяков, Тигиев (Агаларов, 38), Лазич (Мутари, 56), Тагирбеков, Жирков, Ещенко, Леонардо, Мктрчян (Аруна, 81), Эбесилио, Боли, Алмейда.
Уфа: Нарубин, Осипов, Кацалапов, Засеев, Стоцкий (Никитин, 88), Сафрониди, Пауревич, Фомин, Зинченко, (Семакин, 46), Кротов (Галиулин, 58), Игбун.
Предупреждения: Тагирбеков, 13; Фомин, 87; Засеев, 90; Нарубин, 94.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).