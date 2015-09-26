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    Мостовой: «Чорлуке что, нужно было рот себе заклеить?»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал арбитра матча ЦСКА – «Локомотив» (1:1) Сергея Карасева.

    «Ошибки, грубые ошибки в судействе Карасева очевидны, и не первый раз за ним же такое замечено. После первого назначенного пенальти я понял, что сейчас последует что-то и в сторону другой команды – и тоже пенальти. Карасев сам признал таким образом, что он ошибся и в первом случае тоже. За что был удален Чорлука я так и не понял. Ну да, он кричал, размахивал руками, но что же ему рот себе, что ли, заклеить скотчем и руки связать», – заявил Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    26.09.2015 17:52
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    Комментарии (11)
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    Антибиотик
    1443281094
    Реально прав, судья ни о чем вообще. Пусть в ФНЛ за воротами судит.
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    Бан
    1443282031
    Скорее он удалил Чорлуку, т.к. понял, что второй пенальти назначил в наглую...
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    bset
    1443288551
    Игрокам вообще нельзя разговаривать с судьями. Максимум капитанами. А тот еще и активно жестикулировал. Единственное, видно было, что Карасев забыл о том, что уже желтая карточка есть. Если бы помнил, может, повременил бы и не давал. А так да. И наш пенальти по сути штрафной, и в наши ворота пенальти - толчка не было. Но 0:0 не так интересно получилось бы, как 1:1.
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    CSKA-39-
    1443291751
    Ну для начала не материть арбитра, и не махать веслами опасно для окружающих.
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    Taps
    1443292551
    Чорлука неправильно матерился, с ошибками ... За это и огрёб.
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    Измайловский Кочегар
    1443294355
    Карасёва не защищаю, но Чорлука не разговаривал, а конкретно быковал, и не первый раз уже, за что и получил.
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    sour12
    1443313801
    Мостовой что рядом стоял пока судья общался с защитником???если защитник рефери оскорбли нецензурно, то это жёлтая. какие проблемы то???? опять же даже за крики на судью в других чемпионатах дают жёлтую не говоря уже о не цензурной брани.
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    CSKA №1
    1443334861
    Рот надо держать на замке,особенно когда у тебя уже есть желтая карточка!!!
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    ologreds
    1694997096
    numo443565
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