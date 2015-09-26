Мостовой: «Чорлуке что, нужно было рот себе заклеить?»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал арбитра матча ЦСКА – «Локомотив» (1:1) Сергея Карасева.

«Ошибки, грубые ошибки в судействе Карасева очевидны, и не первый раз за ним же такое замечено. После первого назначенного пенальти я понял, что сейчас последует что-то и в сторону другой команды – и тоже пенальти. Карасев сам признал таким образом, что он ошибся и в первом случае тоже. За что был удален Чорлука я так и не понял. Ну да, он кричал, размахивал руками, но что же ему рот себе, что ли, заклеить скотчем и руки связать», – заявил Мостовой.