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    • Думбия: «Если хотим стать чемпионами, нужно выигрывать такие матчи»

    Думбия: «Если хотим стать чемпионами, нужно выигрывать такие матчи»

    Форвард ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал результат матча против «Локомотива» (1:1), в котором он отличился с пенальти.

    «Хорошо быть первым – это всегда приятно. Но если мы хотим быть чемпионами, то нам обязательно надо выигрывать. Сегодня немножко не хватило, чтобы дотянуть до победы. Нет ли усталости? Проблема не в усталости, потому что большинство игроков в среду отдыхали. Мы все-таки смогли набрать сил перед дерби. В этом конкретном матче не хватило концентрации. До установки не знал, что буду пробивать пенальти. Но в реальности проблему с пенальтистами мы сегодня решили на поле», – заявил Думбия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2015 17:30
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    Комментарии (3)
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    Диктор
    1443281297
    Наверно второго игрока Локомотива надо было еще удалить-так вам полегче еще стало бы.
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    AlexKane
    1443315534
    Думбия видимо не в курсе что Гинер заранее чемпионство купил
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    ologreds
    1694997096
    numo443563
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