Видеотрансляция матча «Барселона» – «Лас-Пальмас» – на «Бомбардире»

«Барселона» оступилась в прошлому туре, потерпев поражение от «Сельты». Сегодня каталонцы полны желанием оправдаться перед своими болельщиками за первый разгром с 2008 года. Соперник у «Барсы» подходящий – «Лас-Пальмас», который никогда не хватал звезд с неба.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Барселона» – «Лас-Пальмас», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка – 17:00.