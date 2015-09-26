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    • Видеотрансляция матча «Барселона» – «Лас-Пальмас» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Барселона» – «Лас-Пальмас» – на «Бомбардире»

    «Барселона» оступилась в прошлому туре, потерпев поражение от «Сельты». Сегодня каталонцы полны желанием оправдаться перед своими болельщиками за первый разгром с 2008 года. Соперник у «Барсы» подходящий – «Лас-Пальмас», который никогда не хватал звезд с неба.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Барселона» – «Лас-Пальмас», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка – 17:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 16:14
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