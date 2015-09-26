Видеотрансляция матча «Лестер» – «Арсенал» – на «Бомбардире»

«Лестер» стал главным открытием стартовых туров АПЛ этого сезона – команда еще не приграла ни одного матча. «Арсенал» ниже «лисов» в турнирной таблице, но по классу намного превосходит сегодняшнего соперника, поэтому может рассчитывать на победу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Лестер» – «Арсенал», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка – 17:00.