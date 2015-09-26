Перейра: «Должны поднять голову после поражений от «Боруссии» и «Урала»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился своими ожиданиями перед матчем 10-го тура Премьер-лиги против «Терека».

«В предстоящем матче с «Тереком» нас устроит только выигрыш. После поражений от «Боруссии» в Дортмунде и от «Урала» в Екатеринбурге мы должны поднять голову и продолжить движение вперед. Мы будем играть на своем поле и просто обязаны выложиться по полной, чтобы заработать три очка и порадовать наших болельщиков победой», – заявил Перерйра.

Напомним, «Краснодар» после девяти туров занимает место в середине турнирной таблицы Премьер-лиги.