Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – на «Бомбардире»

«Манчестер Сити» уверенно начал чемпионат одержав пять побед подряд, но в минувшем туре притормозил и позволил землякам из «Юнайтед» приблизиться к себе на расстояние двух очков.»Горожане» обычно удачно играют с «Тоттенхэмом«, но накануне важной игры в Лиге чемпионов могут провести ротацию в составе.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:45, не пропустите!