Дзанетти: «Интер» уже в этом сезоне хочет вернуться на лидирующие позиции»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти отметил, что уже в этом сезоне команда намерена вернуться на ведущие позиции в чемпионате Италии. Напомним, после пяти туров подопечные Роберто Манчини занимают первое место в турнирной таблице набрав максимальное количество очков.

«В предстоящем сезоне нам предстоит много работать.Мы прекрасно понимаем, что нужно прибавлять. Впереди еще очень много матчей. Наша задача – вернуться на ведущие позиции. Пока мы в этом преуспеваем. Очень хочется добиться успеха уже по окончании этого сезона», – сказал Дзанетти.