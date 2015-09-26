Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Дзанетти: «Интер» уже в этом сезоне хочет вернуться на лидирующие позиции»

    Дзанетти: «Интер» уже в этом сезоне хочет вернуться на лидирующие позиции»

    Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти отметил, что уже в этом сезоне команда намерена вернуться на ведущие позиции в чемпионате Италии. Напомним, после пяти туров подопечные Роберто Манчини занимают первое место в турнирной таблице набрав максимальное количество очков.

    «В предстоящем сезоне нам предстоит много работать.Мы прекрасно понимаем, что нужно прибавлять. Впереди еще очень много матчей. Наша задача – вернуться на ведущие позиции. Пока мы в этом преуспеваем. Очень хочется добиться успеха уже по окончании этого сезона», – сказал Дзанетти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2015 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997098
    numo443522
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+