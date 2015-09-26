Игнатьев: «Перенос ЧМ – 2022 на зиму – не лучшее решение»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал свое отношение к решению ФИФА перенести чемпионат мира 2022 года в Катаре на зиму. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

– В какой форме вообще футболисты в ноябре-декабре? Может, будут даже посвежее, чем в июне, когда обычно играются чемпионаты мира?

– Не лучший это вариант. Как у хорошего колхозника, который в это время уже собрал урожай, и у него не хватает эмоций. К ноябрю накапливается фон физической и нервной усталости.

– Но к июню она тоже накапливается, в конце-то сезона.

– Но там пауза большая. В июне перед чемпионатом мира больше недели отдыхаем.

– В ФИФА говорят, что нужно будет на три недели раньше начать клубный сезон и на три недели позже закончить.

– Такой вариант тоже возможен. Я тут сел бы с карандашом и прикинул, но пока мне кажется, что ноябрь – не лучший вариант для проведения таких мероприятий.