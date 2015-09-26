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    • Билич: «Судьи всегда и везде принимают решения в пользу грандов»

    Билич: «Судьи всегда и везде принимают решения в пользу грандов»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что судьи решают все спорные моменты в пользу топ-клубов.

    «Судьи всегда принимают решения в пользу грандов, и это не случайно. Так получается всюду: в Хорватии, Имспании, Германии, Турции», – утверждает Билич.

    По мнению хорвата, именно такой подход и позволяет топ-клубам оставаться таковыми.

    «Журналисты всегда уделяют больше внимания грандам. Если в их пользу не назначат пенальти, то будет большой скандал. Если скромному клубу не назначат пенальти – это просто покажут ночью, когда все уже спят. Все связано, и поэтому гранды являются грандами».

    Билич считает, что тренерам нужно активнее обсуждать эту проблему.

    «Я не понимают тех тренеров, которые не хотят обсуждать работу судей. Почему? Как можно не обсуждать то, от чего зависит все в футболе?».

    Источник: Independent.co.uk

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    26.09.2015 00:30
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